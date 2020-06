Réouverture du pont Brabant-Philippe à Gatineau

À Gatineau, le pont Brabant-Philippe, qui a été la proie des flammes à deux reprises au cours des 10 dernières années, est de nouveau accessible aux cyclistes et aux marcheurs.

Les travaux entamés en janvier dernier sont maintenant terminés.

« C'est avec fierté et enthousiasme que nous soulignons la réouverture du pont Brabant-Philippe. La fin des travaux de reconstruction de cet élément historique de la rivière Blanche signifie énormément pour ceux et celles qui fréquentent l'endroit et pour les bénévoles qui s'y dévouent. Je suis plus que ravi à l'idée que nous pouvons à nouveau emprunter ce pont et y admirer la nature l'entourant. »

Jean Lessard, conseiller du district de la Rivière-Blanche