Réouverture du pont patrimonial Félix-Gabriel-Marchand

Le pont patrimonial Félix-Gabriel-Marchand à Mansfield-et-Pontefract dans le Pontiac est maintenant rouvert à la circulation.

Le pont, qui surplombe la rivière Coulonge, a fait l'objet d'importants travaux de réfection au cours des dernières années.

Il faut dire qu'il s'agit du plus long pont couvert où peuvent circuler des voitures au Québec.

Il a été construit en 1898.

« Je suis très heureux que cette structure unique, plus que centenaire, continue de faire partie de notre paysage pittoresque. En effet, les travaux ont permis de la solidifier et de rétablir le lien routier entre les deux rives, mais surtout de conserver ce joyau patrimonial qui contribue au rayonnement de Pontiac et de la région de l'Outaouais. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais