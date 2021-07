Réouverture partielle de l'urgence de l'Hôpital de Gatineau

Après des semaines de bouleversements, c'était la réouverture partielle hier de l'urgence de l'Hôpital de Gatineau.

L'ensemble de la population peut désormais s'y rendre, mais de jour seulement, soit entre 8h et 18h.

En dehors de ces heures, les gens sont invités à fréquenter les autres urgences de la région, à l'exception des femmes enceintes, des patients de 17 ans et moins et de ceux avec des problèmes de santé mentale qui peuvent continuer de se présenter à l'Hôpital de Gatineau.

Il faut rappeler qu'un retour à la normale, avec une réouverture complète de l'urgence, ne serait pas prévu avant plusieurs semaines.

Vendredi dernier, le ministre de la Santé a voulu se montrer rassurant en affirmant que des mesures avaient été prises pour minimiser l'impact du manque de personnel d'ici la fin de l'été.

Les médecins de famille ont notamment reçu l'ordre de prendre en charge plus de patients et les GMF d'augmenter leurs heures d'ouverture.

« On ne pourra pas faire des miracles à très court terme. On peut trouver des solutions. On l'a fait à quelques endroits, mais on doit composer avec la pénurie de main-d'oeuvre dans notre réseau. Le personnel a besoin de repos. Il faut qu'ils puissent prendre leurs vacances tant méritées. On a encore quelques semaines difficiles. »

Christian Dubé, ministre de la Santé