Reprise des chantiers routiers dès lundi en Outaouais

Les grands chantiers routiers reprendront dès lundi prochain à Gatineau.

À la demande du gouvernement provincial, des mesures particulières seront mises en place sur les chantiers.

« Plusieurs chantiers municipaux reprendront vie par étape sur tout le territoire, certains en mobilisation et d'autres moins visibles en préparation. Le Service des infrastructures travaille en collaboration avec les entrepreneurs pour établir la séquence de reprise des travaux de différents chantiers. La Ville assure une communication avec les commerçants et les résidents touchés pour les aviser des travaux et des répercussions à venir. Des rencontres avec les commerçants se poursuivent et des avis de travaux seront transmis avant le démarrage des différents chantiers. La santé et la sécurité des travailleurs sont une priorité, toutes les mesures d'hygiène et de distanciation seront appliquées. »

Cédric Tessier, conseiller et président du Comité exécutif