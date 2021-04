Reprise des travaux d'élargissement du chemin Pink

Les travaux d'élargissement du chemin Pink dans le secteur Hull vont reprendre lundi prochain.

Cette phase des travaux comprend :

Des réductions de voies et des détours sont à prévoir pendant environ trois mois.

Les trottoirs seront complètement fermés entre le boulevard des Grives et la rue de la Gravité. Un détour pour les piétons est prévu et de la signalisation sera présente.

« L'élargissement à quatre voies du chemin Pink vise à permettre une circulation plus fluide et à améliorer la sécurité des piétons et des cyclistes. »

Extrait du communiqué de presse de la Ville de Gatineau