Reprise des travaux sur le boulevard St-Joseph

Encore une fois cet été, les cônes orange seront omniprésents sur le boulevard St-Joseph dans le secteur Hull.

Les travaux de réaménagement du boulevard reprendront dès lundi prochain.

Le tronçon entre le boulevard Montclair et la rue Gamelin sera d'ailleurs fermé une bonne partie de l'été.

Les commerces demeureront ouverts et accessibles pendant toute la durée des travaux.

Des détours seront mis en place via le boulevard Montclair et les rues Berri et Gamelin.