Reprise graduelle de certaines activités à Gatineau

Les centres aquatiques, les centres de plein air et le centre sportif reprendront graduellement leurs activités dès samedi à Gatineau.

Au centre de plein air du Lac-Leamy et du Lac-Beauchamp, aucun paiement en argent ne sera accepté. Un processus de désinfection de l'équipement a également été mis en place.

Dans les bassins du centre sportif et des centres aquatiques Paul-Pelletier et Lucien-Houle, la capacité de baigneurs sera réduite et le temps de baignade devra être limité entre 45 et 60 minutes.

La Ville rappelle que le port du couvre-visage sera obligatoire dans les installations intérieures.

Il faut aussi savoir que la location de terrain de badminton et la salle d'entraînement du centre sportif seront accessibles dès lundi prochain.