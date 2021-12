Retard dans le dépistage: en cas de symptômes, isolez-vous!

Santé publique Ottawa demande aux gens qui présentent des symptômes grippaux de considérer qu'ils ont la COVID-19 et de s'isoler immédiatement.

Les cliniques de dépistage ne répondent plus à la demande, alors qu'on assiste à une importante montée des cas du variant Omicron.

Les autorités vous demandent donc, en cas de symptômes, de ne pas hésiter et de vous isoler, tout comme les membres de votre famille.

Hier, 333 nouveaux cas de COVID-19 ont été rapportés dans la capitale, un nouveau sommet depuis le mois de mai.

On compte près de 1700 cas actifs, mais seulement cinq de ces personnes se trouvent à l'hôpital.

« Nous continuons à encourager tout le monde à recevoir leur première, deuxième ou troisième dose de vaccin. Nous savons que la demande est extrêmement élevée et nous faisons tout notre possible pour offrir plus de rendez-vous, augmenter la capacité et vacciner toutes les personnes éligibles le plus rapidement possible. »

- Vera Etches, médecin-hygiéniste en chef chez Santé publique Ottawa