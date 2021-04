Retour de l'école en alternance pour plusieurs ados de l'Outaouais

Le gouvernement Legault annonce un resserrement des mesures sanitaires en zone rouge. Ça touche notamment la partie de l'Outaouais qui n'est pas déjà en rouge foncé.

Dès lundi prochain, l'école se fera en alternance pour les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire et les activités parascolaires sont annulées.

Le couvre-feu est maintenu à 21h30, mais ce n'est pas exclu qu'il revienne à 20h si les cas augmentent trop rapidement.

Dès jeudi, les gyms devront aussi fermer leurs portes.

DES CHANGEMENTS POUR GATINEAU ET LA MRC DES COLLINES?

Gatineau et la MRC des Collines se trouvent en zone rouge foncé et sont sur pause jusqu'à lundi prochain.

Dans ces deux zones, le couvre-feu est à 20h et toutes les écoles sont fermées. L'apprentissage se fait à distance.

Les commerces non essentiels, les cinémas, les gyms et les salons de coiffure sont également fermés.

Le Dr Arruda a été questionné aujourd'hui sur la possibilité de prolonger les mesures spéciales d'urgence au-delà du 12 avril.

« Ce n'est pas ce qui est visé. Il faut comprendre que la mesure d'urgence c'est une mesure-choc temporaire. On ne s'attend pas à voir son effet immédiatement. C'est clair qu'après avoir passé dans une mesure-choc on va se retrouver à 98% des chances dans le nouveau rouge renforcé. » Horacio Arruda, directeur national de santé publique

LA VACCINATION

Québec accélère sa campagne de vaccination contre la COVID-19.

Dès jeudi, les personnes âgées de 55 ans et plus pourront être vaccinées sans rendez-vous avec le vaccin d'AstraZeneca, si elles souhaitent être vaccinées plus rapidement.

La vaccination sera également bientôt ouverte aux travailleurs essentiels et aux malades chroniques.

Les enseignants, les éducatrices, les pompiers, les policiers et les travailleurs communautaires font notamment partie des travailleurs essentiels.

