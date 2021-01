Retour de La Machine à Ottawa?

Des robots géants pourraient à nouveau envahir Ottawa en 2027, à l'occasion du 200e anniversaire du marché By.

Selon LeDroit, le maire Jim Watson souhaiterait ramener dans la capitale le spectacle La Machine, qui avait impressionné tout le monde en 2017.

Des discussions, qualifiées de positives, auraient d'ailleurs déjà eu lieu avec les promoteurs.

Rappelons qu'en 2017, une araignée et un dragon géants s'étaient livré un épique combat à travers les rues du centre-ville et du marché By, un des événements les plus marquants des célébrations du 150e anniversaire du Canada.