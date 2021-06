Retour des Grands Feux du Casino Lac-Leamy en août

Les Grands Feux du Casino du Lac-Leamy auront bel et bien lieu cet été, malgré la pandémie.

L'organisation a confirmé ce matin le retour de l'événement en août prochain, sur le site du Musée canadien de l'histoire, dans une formule adaptée au contexte actuel.

Tous les détails seront dévoilés prochainement.

« C’est un soulagement pour mon équipe et moi d’enfin pouvoir commencer à planifier un semblant de retour à la normale. La tenue des événements et festivals est non seulement importante pour assurer la pérennité de notre industrie, mais aussi pour notre communauté qui a grandement besoin de se divertir après plus de 15 mois de pandémie. »

Marc-Antoine Massicotte, président-directeur général des Grands Feux du Casino Lac-Leamy