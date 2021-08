Retour des manèges sur le site du FMG cette année

Le Festival de montgolfières de Gatineau va finalement revenir dans sa formule «quasi normale» du 2 au 6 septembre prochain au parc de la Baie.

Grâce aux plus récents assouplissements des mesures sanitaires, les organisateurs sont en mesure de bonifier l'expérience des festivaliers sur le site.

La formule de spectacle «à la carte» est entre autres transformée afin de revenir au format donnant accès à la soirée complète.

« Parce que les nouvelles mesures nous permettent une plus grande souplesse au niveau de l'accueil et de la capacité, nous avons décidé de revoir notre formule au plus grand plaisir des festivaliers. Au lieu des spectacles uniques avec rotations de foule entre chacun des spectacles, nous allons dorénavant revenir à un billet permettant d'assister à toute la soirée, incluant les concerts, les envolées, les feux d'artifice et d'autres éléments qui constituent l'ADN du FMG! »

Marie-Chantal Giguière, vice-présidente du FMG