Retour en classe pour tous les élèves d'Ottawa et de l'Est ontarien

280 000 élèves ontariens supplémentaires seront de retour sur les bancs d'école dès lundi.

Tous les jeunes d'Ottawa et de l'Est ontarien feront partie du lot.

Les écoles élémentaires et secondaires relevant de quatre bureaux de santé publique supplémentaires seront autorisées à reprendre l'enseignement en personne à compter du 1er février.

Les quatre bureaux de santé publique concernés :

Bureau de santé de l'Est de l'Ontario

Bureau de santé de Middlesex-London

Bureau de santé du Sud-Ouest de l'Ontario

Bureau de santé d'Ottawa

Toutes les écoles des conseils scolaires suivants pourront reprendre l'enseignement en personne à compter du 1er février :

Catholic District School Board of Eastern Ontario

Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario

Conseil scolaire de district catholique de l'Est ontarien

Conseil scolaire de district catholique du Centre-Est de l'Ontario

London District Catholic School Board

Ottawa Catholic District School Board

Ottawa-Carleton District School Board

Thames Valley District School Board

Upper Canada District School Board

Source : Gouvernement de l'Ontario