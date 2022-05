Rivière Gatineau: le risque d'inondations est bien réel

Le risque d'inondations demeure bel et bien réel pour les résidents bordant la rivière Gatineau entre les ponts Alonzo et Lady Aberdeen à Gatineau.

«Cet endroit-là est problématique et préoccupant. Bien sûr, on va demander aux citoyens d'être extrêmement vigilants et de prendre des actions.»

- France Bélisle, Mairesse de Gatineau