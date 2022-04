«Rolling Thunder» : la police tente de rassurer la population

Le Service de police d'Ottawa (SPO) demande la confiance des résidents qui craignent l'arrivée du convoi «Rolling Thunder» dans la capitale ce week-end.

Le SPO affirme qu'il a retenu de grandes leçons du Convoi de la Liberté qui a eu lieu en février dernier et souhaite se faire rassurant quant à la préparation en vue de cette manifestation.

«Nous prenons une approche beaucoup plus proactive sur la façon de gérer les allées et venues au centre-ville pour qu'il y ait le moins d'impacts possibles sur les résidents.» (traduction libre) - Steve Bell, Chef par intérim, Service de police d'Ottawa

Ces propos ont trouvé écho dans la bouche du maire d'Ottawa, Jim Watson, qui ne peut toutefois offrir des garanties à 100% aux citoyens.

«Nous sommes dans une meilleure position pour protéger et aider les citoyens. Ce n'est (toutefois) pas possible d'offrir une assurance qu'il n'y ait pas de problèmes durant la fin de semaine, mais nous avons un plan.» - Jim Watson, Maire d'Ottawa

Inquiétude

L'inquiétude monte de plus en plus au sein des citoyens et commerçants d'Ottawa à l'approche de cet événement.

Le chef par intérim de la police d'Ottawa, Steve Bell, avait d'ailleurs déjà tenté de rassurer la population hier matin devant le conseil municipal.

«L'accent de notre plan sera mis sur la sécurité publique, le maintien du droit de manifester et l'application de toutes les lois applicables. Le plan s'appuie sur des ressources policières supplémentaires et a été établi en fonction des problèmes que nous pourrions rencontrer.» (traduction libre) - Steve Bell, Chef par intérim, Service de police d'Ottawa

Entre 500 et 1 000 motos sont notamment attendues samedi afin de manifester autour du Monument commémoratif de guerre.

Tolérance zéro

Les policiers d'Ottawa entendent surveiller de près les manifestants qui participeront au convoi.

Une politique de tolérance zéro sera mise en place, notamment en ce qui a trait aux infractions concernant le bruit excessif, la pollution, les feux de camp et les feux d'artifice.

« Notre collectivité se remet encore des répercussions et du traumatisme de l'occupation illégale de février dernier. Nous tenons à rappeler à tous les participants de se conduire respectueusement et légalement. Merci de suivre les directives de vos organisateurs et de rester en communication continue avec eux. » - Service de police d'Ottawa

Quant à la circulation, aucun véhicule de manifestant ne sera admis à l'intérieur de la zone d'exclusion qui sera instaurée aux abords de la colline du Parlement et du Monument commémoratif de guerre, ainsi que dans le Marché By. Ces zones d'exclusion entreront en vigueur à 20h ce soir.

Les policiers préviennent que tout conducteur enfreignant les règles municipales pourra être remorqué et mis en état d'arrestation.

« Tout véhicule stationné ou arrêté illégalement, ou ne respectant pas les directives de la police, s'expose à des amendes et au remorquage, et pourrait entraîner l'arrestation et l'inculpation de son conducteur. » - Service de police d'Ottawa

- Avec des informations de Maxime Brindle, Journaliste, Noovo Info

- Article original publié le mercredi 27 avril à 6h28; Dernière mise à jour aujourd'hui à 13h57