SANTÉ | D'autres primes à venir en Outaouais?

*Texte modifié le 12 octobre 2021 à 16h43

Le ministre de la Santé du Québec confirme qu'il faut s'attendre à une importante réorganisation dans le réseau de la santé en raison de la vaccination obligatoire du personnel.

Christian Dubé a fait cette déclaration alors qu'il était de passage en Outaouais aujourd'hui.

Le plan de contingence du gouvernement Legault pour prévenir les ruptures de services devrait d'ailleurs être présenté dans les prochains jours.

Pour l'Outaouais, le ministre avoue travailler sur des solutions à long terme pour attirer plus d'infirmières.

« On parle de primes permanentes, qui nous aideraient à régler le différentiel avec l'Ontario. On est en train de travailler ça. En ce moment, ma priorité, non seulement en Outaouais, mais au Québec, c'est de ramener des infirmières. C'est là-dessus qu'on travaille. »

Christian Dubé, ministre de la Santé du Québec