Santé publique: Vera Etches recevra les clés de la Ville d'Ottawa

À Ottawa, la médecin-chef Vera Etches recevra tout un honneur.

Elle et son équipe de la santé publique recevront les clés de la ville, le plus grand honneur décerné par la Ville d'Ottawa.

Le maire en a fait l'annonce hier, dans son tout dernier discours sur l'État de la ville.

Jim Watson a notamment souligné le contrôle, la confiance et le calme que Vera Etches a su inspirer à la population depuis le début de la pandémie.

« Cette année, en reconnaissance de ses efforts exceptionnels et de son leadership remarquable, je remettrai la clé de la Ville à la Dre Vera Etches, notre médecin-chef en santé publique, qui est la cheffe formidable d’une équipe tout aussi formidable depuis le début de la COVID-19. Elle a su inspirer le contrôle, la confiance et le calme à nos résidents lors des jours les plus sombres de la pandémie – et grâce à ses efforts, Ottawa a été un chef de file de la lutte contre la COVID-19.Comme la Dre Etches n’aurait pu offrir une intervention aussi professionnelle et coordonnée sans l’aide d’autres personnes, je remettrai aussi la clé de la Ville à toute l’équipe de Santé publique Ottawa – qui a joué un rôle essentiel depuis le début. »

- Jim Watson, maire d'Ottawa