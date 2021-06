Un homme a dû être secouru après être tombé dans l'eau des chutes Hog's Back, à Ottawa, hier soir.

Les techniciens en sauvetage ont retrouvé l'homme accroché à une roche dans l'eau mouvementée et ont été en mesure de le hisser sur les falaises à l'aide de cordes.

On ignore si l'homme a été blessé.

On ne connait pas non plus les circonstances qui l'ont amené à tomber dans l'eau.