Site Cook: Audrey Bureau demande au ministère de l'Environnement d'enquêter

L'intervention du ministère de l'Environnement est réclamée dans le dossier de l'ancien site d'enfouissement Cook, à Gatineau.

La conseillère municipale d'Aylmer, Audrey Bureau, a formulé une plainte officielle afin que le ministère enquête sur le respect des normes environnementales et de santé publique.

Elle affirme avoir été contactée par des voisins du site en 2019 et 2020 et avoir constaté à ce moment l'écoulement de boues sur des propriétés voisines et même dans un cours d'eau.

La conseillère déplore n'avoir reçu que très peu de réponses à ses questions à ce sujet.

« À l’heure où Gatineau souhaite se positionner comme une ville engagée dans la protection de l’environnement et comme un acteur dans la lutte aux changements climatiques, il me paraît essentiel pour rétablir et maintenir la confiance des citoyens envers leur Ville, que nous puissions avoir l’heure juste. » - Audrey Bureau, conseillère policière d'Aylmer

Rappelons que LeDroit révélait la semaine dernière que le système de captation des gaz à effet de serre du site Cook laisse s'échapper 80% de ceux-ci, un problème pourtant soulevé dans un rapport rédigé en 2017.