Site du futur hôpital régional: François Legault interpellé

La Coalition pour un futur hôpital au centre-ville de Gatineau n'a pas l'intention de lâcher le morceau.

Celle-ci a envoyé aujourd'hui une lettre à François Legault pour lui laisser savoir que ses conseillers ne lui donneraient pas un portrait juste de la situation.

«On n'a pas l'impression qu'il a l'ensemble des informations ou des enjeux qui sous-tendent le choix du 200 de la Technologie pour le site du futur hôpital, dont toutes les conséquences économiques, environnementales et sociales (...) nous voulons le sensibiliser à ça.» - Patrick Robert-Meunier, Directeur général de Mobi-O, Membre de la Coalition pour un Centre hospitalier universitaire accessible et durable de l’Outaouais

La Coalition fait valoir que le site choisi par Québec n'est pas central, et qu'il est à la fois trop près des milieux naturels, et trop loin des gens, des services et des réseaux de transport en commun.

Selon le regroupement, un mauvais choix d'emplacement auraient des conséquences réelles pour les travailleurs de la santé à revenu modeste, les personnes âgées et les personnes vulnérables.