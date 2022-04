Six écoles de Gatineau ont reçu des menaces

Pas moins de six écoles secondaires de Gatineau ont été la cible de menaces dirigées à l'endroit de leurs élèves et de leur personnel au cours des derniers jours.

Les polyvalentes Nicolas-Gatineau, Mont-Bleu, de l'Érablière et Grande-Rivière se sont en effet ajoutées à celles du Versant et de l'Île.

«De notre côté, on prend ça très très au sérieux. On ne peut pas laisser circuler de telles menaces, car ça crée de l'incertitude, de l'inquiétude au sein de la population, mais plus spécifiquement pour les gens qui fréquentent l'établissement scolaire en question. Pour nous, il est important d'agir rapidement.»

Le SPVG qui a d'ailleurs procédé hier à l'arrestation d'un adolescent fréquentant l'école du Versant pour ses propos inquiétants contre cet établissement.

Il a été libéré sous promesse de comparaître en cour, en plus de devoir respecter diverses conditions.

Des gestes du genre peuvent entraîner de lourdes conséquences.

Le Centre de services scolaire des Draveurs indique avoir mis toutes les mesures nécessaires en place pour soutenir les élèves et le personnel de ces écoles face à ces situations.

L'enquête se poursuit par ailleurs en ce qui a trait aux menaces proférées à l'endroit de l'école de l'Île.

Les propos, publiés dimanche sur Instagram, faisaient état d'un possible attentat à cet endroit le 13 mai prochain.

«On ne prend pas ça à la légère, c'est très sérieux ce type de menace-là, c'est inacceptable dans tous les cas. On se veut aussi rassurant dans le sens que l'on fait ce que l'on a à faire. Je veux que les gens se sentent à l'aise d'envoyer leurs enfants à l'école, on s'en occupe et on est là aussi pour la sécurité.»

- Nadine Peterson, Directrice générale, Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO)