Six employés du Walmart de la Gappe à Gatineau positifs à la COVID-19

Six employés du Walmart du boulevard de la Gappe à Gatineau ont contracté le coronavirus au cours des deux dernières semaines.

Le magasin est d'ailleurs temporairement fermé aujourd'hui afin de procéder à un nettoyage complet de l'établissement.

« Nous avons temporairement fermé ce magasin et nous travaillons en collaboration avec les autorités locales de santé publique. Nous procédons également à un nettoyage en profondeur du magasin et avons pris des mesures pour isoler les associés qui sont entrés en contact étroit avec ces personnes. Rassurez-vous, nous continuerons à prendre les mesures nécessaires pour assurer le bien-être de nos clients et associés. »

Steeve Azoulay , directeur principal, Affaires publiques Walmart Canada