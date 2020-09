Sixième pont: une facture de près de 2 milliards de dollars

Le sixième pont interprovincial entre Gatineau et Ottawa coûtera environ deux milliards de dollars.

C'est ce qu'a appris Radio-Canada dans un document tenu secret jusqu'ici par le gouvernement fédéral.

On y apprend qu'un pont qui emprunterait le tracé de l'île Kettle coûterait 1,8 milliards de dollars, soit 300 millions de dollars de moins que les deux autres tracés plus à l'est.

Rappelons qu'une mise à jour des études faites en 2013 a démontré cet été la nécessité d'un sixième pont.

Le tracé de l'île Kettle y apparaissait comme le plus faisable techniquement.

Aucune recommandation formelle n'avait toutefois été formulée quant au choix du tracé.

Pendant ce temps, les maires de Gatineau et d'Ottawa continuent de s'opposer à la construction d'un sixième pont interprovincial.

Ils préfèreraient des investissements dans le transport en commun.