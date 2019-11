Soccer : le Fury d'Ottawa contraint de suspendre ses activités

Triste nouvelle pour les amateurs de soccer de la région...

L'équipe professionnelle d'Ottawa, le Fury, est contrainte de suspendre ses opérations pour la prochaine année.

Malgré tous les efforts, le club n'a pas pu obtenir la sanction requise de ses corps gouverneurs pour participer à la United Soccer League en 2020.

« Sur le terrain, le soccer est peut-être un sport magnifique, mais dans les coulisses, au sein de la hiérarchie des dirigeants du soccer, ça peut être une toute autre histoire. Je me sens en colère, trahi, et profondément désolé pour nos partisans, joueurs, entraîneurs et notre personnel, que leur club ne sera pas en opération en 2020. Je crois qu’on nous a délibérément fait manquer de temps. »

Mark Goudie, PDG du Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG)