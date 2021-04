Sommes toujours attendues pour relancer le centre-ville de Hull

L'absence des fonctionnaires au centre-ville de Hull continue de se faire sentir.

L'organisme Vision centre-ville demande au gouvernement Legault une action immédiate pour favoriser la relance du secteur qui est durement touché depuis le début de la pandémie.

L'automne dernier, Québec a annoncé une enveloppe de 50 millions de dollars répartie sur deux ans pour aider à la relance des centres-villes de la province.

Les villes de Montréal et de Québec ont déjà eu la confirmation des sommes qui allaient leur être attribuées, mais pas Gatineau.

« Nous demandons au gouvernement du Québec de prendre acte de la situation critique dans laquelle est le centre-ville de Gatineau et de nous donner les moyens financiers, comme il l'a fait pour Montréal et Québec, pour relancer notre centre-ville et permettre aux entrepreneurs et commerçants d'entrevoir une certaine relance. Gatineau est la 4e plus grande ville du Québec. Nous espérons avoir des réponses rapides et une confirmation des sommes dédiées au centre-ville de Gatineau. Il s'agit d’une question de survie pour de nombreuses entreprises du centre-ville. »

Extrait du communiqué de presse de Vision centre-ville