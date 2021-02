SONDAGE Les Gatinois satisfaits de la gestion de la COVID-19

Le déneigement demeure au coeur des préoccupations des Gatinois.

Selon un nouveau sondage de la firme Léger, c'est le service offert par la Ville qui est jugé le moins satisfaisant dans une proportion de 61%.

Sur une note plus positive, 73% des répondants se disent satisfaits de la qualité des services offerts à Gatineau.

Ils sont particulièrement fiers des parcs et des espaces verts (41%).

Les Gatinois sont plus satisfaits que la moyenne québécoise à propos des services suivants :

36% des répondants recommanderaient à des amis de venir y vivre.

Trois Gatinois sur quatre affirment être satisfaits de la gestion de la COVID-19 par la Ville de Gatineau.

« L'indicateur municipal est un outil très utile qui nous permet de voir clair dans les priorités de la population. Je suis heureux de constater que les Gatinoises et les Gatinois sont fiers de leur ville et satisfaits des services municipaux qui leur sont offerts. Ces résultats permettront aux élus et aux employés municipaux de continuer à offrir de bons services aux citoyens, dans un esprit d'amélioration continue. »

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau