Sortir le Pontiac et la Vallée-de-la-Gatineau de la pauvreté historique

Le candidat conservateur dans la circonscription de Pontiac veut sortir deux MRC de l'Outaouais de la pauvreté historique.

Michel Gauthier propose d'investir dans la technologie, notamment l'Internet haute vitesse, pour permettre aux résidents des MRC de Pontiac et de la Vallée-de-la-Gatineau de décrocher des emplois en télétravail au gouvernement fédéral.

Il espère ainsi amener des centaines d'emplois bien rémunérés dans ces secteurs, qui sont parmi les plus pauvres au Québec.

« Ce nouvel outil nous donnera un accès efficace au télétravail et j’entends miser sur cette nouvelle approche de l’organisation du travail pour promouvoir l’emploi dans la fonction publique sur le territoire des MRC rurales. Il y a là la possibilité d’amener plusieurs centaines d’emplois bien rémunérés à être comblés par des résidents des deux MRC. Qu’il s’agisse d’une personne de Maniwaki qui a postulé et obtenu un poste, ou d’une personne de Gatineau qui a choisi de s’établir à Fort-Coulonge, dans les deux cas c’est l’équivalent de nouveaux emplois et de nouveaux revenus dans l’économie de ces MRC. »

- Michel Gauthier, candidat conservateur dans la circonscription de Pontiac