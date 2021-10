SPORTS | Congédiement du d.g. du Rouge et Noir d'Ottawa

Desjardins, 55 ans, était avec le Rouge et Noir depuis huit ans.

L'intérim sera assumé par le directeur général adjoint Jeremy Snyder.

« Marcel a été le premier employé embauché par le ROUGE et NOIR en 2013. Il a mis tout ce qu’il avait dans notre organisation. Parmi ses nombreuses réalisations, il a notamment permis à Ottawa de remporter sa première Coupe Grey en 40 ans. Je respecte beaucoup Marcel et je le remercie pour son engagement indéfectible envers le ROUGE et NOIR, la RNation et notre communauté. »

Mark Goudie, président et chef de la direction Ottawa Sports and Entertainment Group (OSEG)