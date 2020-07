Stationnement: les limites de temps de nouveau en vigueur à Ottawa

L'application des règlements entourant le stationnement reprend dès aujourd'hui à Ottawa.

Les agents de la ville remettront des avertissements aux propriétaires de voitures qui auront été stationnées au-delà de la période de temps affichée, et ce dans les zones de stationnement de 15 minutes, une heure, deux, trois et six heures.

À compter du 6 juillet, ce sont toutefois des contraventions qu'ils remettront.

Rappelons que l'application de la règlementation a été assouplie en mars afin d'encourager les gens à rester à la maison pendant la pandémie de COVID-19.