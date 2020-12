Stefan Psenak à la tête de la Chambre de commerce de Gatineau

La Chambre de commerce de Gatineau a un nouveau directeur général.

Stefan Psenak, anciennement DG de Vision centre-ville, succédera à Anne-Marie Proulx, qui était en poste depuis près de cinq ans, et qui a quitté son poste dernièrement pour saisir une nouvelle occasion d'affaires.

« Je me réjouis de me joindre à une organisation aussi dynamique et importante que la CCG. J’ai énormément de respect pour les initiatives mises en place par l’équipe de la permanence et me joint à eux avec enthousiasme pour poursuivre le travail amorcé et continuer d’épauler la communauté d’affaires dans cette période mouvementée et dans la relance économique. »

- Stefan Psenak, directeur général de la CCG