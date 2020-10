STUPÉFIANTS | 16 personnes arrêtées à Ottawa et en Outaouais

16 personnes ont été arrêtées en marge du démantèlement d'un vaste réseau de distribution de stupéfiants, qui opérait à Ottawa, dans l'Est ontarien et dans certaines régions du Québec.

La Police provinciale de l'Ontario, aidée de la Sûreté du Québec et du SPVG, a effectué 12 perquisitions jeudi dernier à Ottawa, Gatineau et Luskville.

Les enquêteurs ont saisi pas moins de 12 kilos de cocaïne, 211 livres de cannabis, 40 000 comprimés de méthamphétamine, 225 000$ en argent, cinq véhicules, ainsi que plusieurs armes à feu.

Au total, les 16 suspects, dont certains sont associés au crime organisé, font face à 138 chefs d'accusation.

L'enquête policière a duré pendant neuf mois.

« Le projet NEW HAVEN a été une enquête motivée par les renseignements visant plusieurs réseaux du trafic de drogue qui ont compromis la sûreté publique dans nos collectivités. Les enquêteurs avaient comme priorité stratégique de traquer les cibles de haut niveau dans le but d'interrompre l'approvisionnement des trafiquants de niveau intermédiaire et des gangs de rue. Nous voulions influencer l'approvisionnement au plus haut niveau du réseau afin de produire un impact durable. »

- Surintendant en chef Paul Mackey de l'OPP