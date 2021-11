Suspension des activités au Centre de tri Forget à Gatineau

Le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques suspend l'autorisation ministérielle délivrée au Centre de tri Forget à Gatineau.

Par cette décision, Québec lui interdit donc de poursuivre ses activités tant que l'entreprise n'aura pas démontré que les matières résiduelles déposées à l'extérieur des aires d'entreposage autorisées ont été disposées dans un lieu autorisé à les recevoir.

Le ministère précise que cette interruption n'entrainera pas de rupture de service dans l'élimination des matières résiduelles provenant d'activités de construction, rénovation et démolition puisque d'autres centres sont autorisés à les recevoir dans la région.

Aucun recours n'est présentement écarté pour assurer la conformité du site.

Rappelons que le centre de tri a été touché par plusieurs incendies au cours des derniers mois.

« Au cours des derniers mois, plusieurs incendies ont pris naissance spontanément et régulièrement, dans des piles de matières résiduelles telles que des copeaux de bois. Devant le risque que ces matières et d'autres telles que des bardeaux d'asphalte puissent s'enflammer et entraîner le rejet de contaminants dans l'atmosphère, et le refus de l'entreprise de se conformer, le Ministère suspend donc son autorisation. »

Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques