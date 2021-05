Suspension temporaire du vaccin d'AstraZeneca en Ontario

L'Ontario a décidé de suspendre temporairement l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19.

Le médecin hygiéniste en chef de la province, le Dr David Williams, indique que la décision a été prise par précaution en raison d'une augmentation de 0,9 à 1,7 du taux de thrombose par 100 000 doses administrées.

L'approvisionnement «plus sûr» des vaccins de Pfizer et de Moderna et la tendance à la baisse du nombre de cas ont aussi pesé dans la balance.

Les 50 000 doses restantes du vaccin seront réservées pour les deuxièmes doses. Selon des données provenant du Royaume-Uni, le risque de thrombose serait plus mince lors de la 2e dose.

Le vaccin était réservé aux gens de 40 ans et plus en Ontario.

« En fonction des risques beaucoup plus élevés d'une infection à la COVID-19 observés récemment en Ontario, notamment d'hospitalisation, de maladie grave et de décès, nous maintenons que les personnes qui ont reçu leur première dose avec le vaccin d'AstraZeneca ont fait absolument la bonne chose pour prévenir la maladie et pour protéger leurs familles, leurs proches et leurs collectivités. »

Dr David Williams, médecin hygiéniste en chef de l'Ontario