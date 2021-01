Taxes municipales: vers un autre report à Gatineau

Gatineau reporte, à nouveau cette année, le paiement des taxes municipales et des permis d'affaires.

Si le conseil municipal va de l'avant avec une telle mesure, l'échéance des deux paiements serait reporté des mois de février et juin aux mois d'avril et août.

Les élus seront appelés à se prononcer au cours de la prochaine séance du conseil municipal, mardi prochain.

Le report se ferait sans intérêts et pénalités, ce qui pourrait entraîner des pertes allant jusqu'à 1,3 millions de dollars pour la Ville de Gatineau.

« C'est une décision qui, pour nous, va permettre aux entreprises et aux citoyens, qui sont durement touchés par la crise, d'avoir une certaine marge de manoeuvre dans la gestion de leurs dépenses. On sait que ça peut être, dans le cas des entreprises, plusieurs dizaines de milliers de dollars, et pour les citoyens, plusieurs milliers de dollars. »

- Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau