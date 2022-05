Tempête: Justin Trudeau visite une épicerie d'Aylmer

Justin Trudeau est allé à la rencontre de sinistrés de la tempête de samedi hier dans la région de la capitale nationale.

Le premier ministre a notamment visité un centre communautaire d'Ottawa, où les gens sans électricité se rendent pour notamment recharger leurs appareils électroniques.

Il s'est aussi rendu au Marché Laflamme, dans le secteur d'Aylmer, qui a fait beaucoup parler cette fin de semaine en offrant gratuitement ses fruits et légumes qui allaient être gaspillés en raison de la panne de courant.

M. Trudeau ne s'est toutefois pas avancé officiellement sur une aide financière du fédéral pour éponger la facture liée à la tempête.

« Depuis que des tempêtes ont balayé leur province, les gens de l’Ontario et du Québec sont là les uns pour les autres. On l’a constaté aujourd’hui quand on a visité des personnes touchées à Ottawa et à Aylmer. Je leur ai dit qu’on est prêts à leur apporter le soutien nécessaire. »

- Justin Trudeau