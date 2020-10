Test de dépistage : une clinique dès lundi à Orléans

Une nouvelle clinique de dépistage de la COVID-19 s'ajoute à Ottawa.

Elle sera située au Complexe récréatif Ray-Friel sur le chemin Tenth Line dans le secteur Orléans.

La clinique, qui ouvrira ses portes lundi, sera gérée par des membres du personnel de l'Hôpital Montfort.

Comme partout en Ontario, il sera nécessaire de prendre un rendez-vous en ligne avant de se présenter à la clinique.

« Le système de réservation sera lancé en anglais seulement afin que le service soit disponible le plus rapidement possible à la population de la région. Nous travaillons en étroite collaboration avec la compagnie ayant développé le système de réservation et la version en français devrait être disponible dans les prochains jours. »

Extrait du communiqué de l'Hôpital Montfort