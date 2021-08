Tom Cochrane, Our Lady Peace et Half Moon Run à Ottawa en septembre

Les amateurs de musique pourront assister à des spectacles extérieurs en personne en septembre à Ottawa.

Le Bluesfest et le CityFolk s'allient pour créer un nouveau rendez-vous automnal pour les mélomanes.

Deux week-ends musicaux sont prévus au parc Lansdowne, les 16, 17 et 18 septembre et les 23, 24 et 25 septembre.

Our Lady Peace, Tom Cochrane, Half Moon Run et Barenaked Ladies seront notamment de la programmation.

« Nous savons qu'il a été difficile de rester enfermés pendant plus d'un an, mais nous allons enfin pouvoir présenter deux programmes fantastiques de spectacles en personne qui récompenseront la patience collective de tant d'amateurs de musique. Nous sommes reconnaissants du soutien continu que nous avons reçu ces dernières années et nous espérons que ces spectacles marqueront un nouveau départ pour l'industrie de la musique en personne à Ottawa - il était certainement temps. » - Mark Monahan, directeur général

La prévente des billets débute à 10h ce matin.

