Tourisme: des forfaits clé en main à vendre en Outaouais

Tourisme Outaouais s'occupe de vos vacances d'été en mettant sur pied une nouvelle plateforme de réservation de forfaits touristiques.

La plateforme Expérience Outaouais proposera un service similaire à une agence de voyage interne en offrant des forfaits vacances clé en main, incluant des activités, des restaurants et des nuitées, qu'il sera possible de réserver directement en ligne.

L'objectif est est de simplifier la vie des touristes et des résidents de la région, et de les inciter à découvrir l'ensemble du territoire.

« Nous proposons un nouveau service à nos membres, similaire à une agence de voyages interne, consacré à la vente de produits touristiques de l’Outaouais. En forfaitisant l’offre, nous offrons une vitrine transactionnelle à des entreprises qui n’en ont pas et nous rallierons l’industrie pour garder les gens plus longtemps en Outaouais. Les visiteurs et voyagistes pourront consulter les offres ainsi que réserver ou acheter leurs séjours en Outaouais grâce à notre site transactionnel. »

- France Bélisle, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais