Tourisme Outaouais demande à Québec d'aider les entreprises touristiques

Tourisme Outaouais demande au gouvernement provincial d'aider financièrement les entreprises touristiques de la région à traverser la crise de la COVID-19.

Environ 8 000 emplois directs et indirects sont liés à l'industrie touristique en Outaouais.

Chaque année, les retombées économiques du tourisme sont évaluées à environ 435 millions de dollars dans la région.

« Fermer une entreprise comme la nôtre pendant plusieurs mois, sans savoir quand nous pourrons rouvrir nos installations de thermothérapie, occasionne des pertes financières majeures, voire la totalité des revenus, qui mettent en péril la pérennité de notre entreprise. Nordik Spa-Nature attire plus de 300 000 visiteurs par année, dont plus de 75 % proviennent de l’Ontario. Nous employons 500 employés et massothérapeutes. Être dans l’inconnu quant au calendrier de déconfinement ne nous permet pas de planifier à court ou moyen terme notre réouverture, même graduelle. D’autre part, nous sommes conscients que nous n’aurons pas le même achalandage qu’avant, pour plusieurs mois à venir. »



Daniel Gingras, copropriétaire du Nordik Spa-Nature