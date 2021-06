Tourisme Outaouais lance sa campagne estivale

La campagne de Tourisme Outaouais misera sur les nombreux attraits de la région pour attirer les touristes cet été.

Pour y arriver, les expériences gourmandes, d'aventure en nature et de vélo seront notamment mises de l'avant.

La campagne misera sur les expériences suivantes : Aventure en nature

Villes vibrantes (culture, festif, gourmand)

Route touristique (Les Chemins d'eau)

Vélo

Hébergement

Source : Tourisme Outaouais

La campagne s'adressera d'abord aux gens de l'Outaouais et du Québec, mais devrait aussi s'étendre à Ottawa et à l'Est ontarien dès que les consignes sanitaires le permettront.

« L'Outaouais regorge d'attraits, de types d'hébergement et de restaurants qui valent le détour. C'est ce que l'on veut mettre de l'avant, cet été. Que vous soyez plus du genre aventure, gourmand ou encore plein air et urbain : il y a de tout pour tous les goûts en Outaouais. » Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais

Un des objectifs de Tourisme Outaouais pour la saison estivale est d'augmenter la durée des séjours dans la région.