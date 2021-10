Tourisme : plus de 1800 postes à combler cet hiver en Outaouais

Si vous êtes à la recherche d'un emploi, Tourisme Outaouais a la solution pour vous!

Un peu plus de 1 800 postes seront à combler dans le secteur touristique dans la région au cours de l'hiver à venir.

Il s'agit autant de postes à temps plein qu'à temps partiel.

« Travailler en tourisme, c'est une façon de contribuer au rayonnement de notre destination tout en faisant partie d'une industrie dynamique et accueillante. Plus vite les emplois seront comblés, plus vite les entreprises pourront se consacrer à développer l'offre touristique hivernale d'ici. »

Julie Kinnear, présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais