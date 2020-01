Train léger : de légers retards à prévoir pour le retour à la maison

Les usagers du train léger à Ottawa doivent s'attendre à des retards sur la ligne de la Confédération pour le retour à la maison.

OC Transpo indique que 10 trains sont en circulation présentement au lieu de 13.

Pour les usagers, ça signifie des temps d'attente plus longs, plus de passagers sur les quais d'embarquement et plus de trains remplis à pleine capacité.

Une réunion spéciale est prévue jeudi pour faire le point sur la situation.

Rappelons que le service a été interrompu ce matin à la suite d'un problème mécanique avec un train à la station St-Laurent.

La semaine dernière, toujours à la même station, le bris d'un câble électrique a causé une importante panne qui a paralysé le réseau pendant plusieurs heures.

C'est d'ailleurs la plus longue interruption de service depuis l'entrée en fonction du train léger l'automne dernier.