Tramway à Gatineau: le fédéral pressé de confirmer sa participation

La pression s'accentue sur le gouvernement fédéral afin qu'il confirme sa participation financière au projet de tramway pour l'ouest de Gatineau.

La nouvelle coalition S'allier pour le Tramway invite les citoyens, les organismes et les entreprises à signer sa pétition afin de démontrer l'appui de la population au projet.

La coalition interpelle le fédéral afin qu'il appuie le projet à la hauteur des besoins de la région.

« Les réseaux routiers et de transport collectif actuels ne sont déjà plus en mesure de répondre aux besoins croissants de mobilité des citoyen(ne)s, ni aux enjeux de congestion et cette situation ne fera que s’aggraver selon les projections démographiques estimées. »

« Le projet de Tramway entre l’ouest de Gatineau et les centres-villes de Gatineau et d’Ottawa est un projet structurant qui aura un impact déterminant sur le développement économique du Centre-ville et la qualité de vie des résidents. C’est un projet d’une grande importance pour l’avenir du centre-ville de Gatineau et pour favoriser une mobilité durable dans la grande région métropolitaine de la capitale nationale. »

- Cyril Lauer, président de Vision Centre-Ville