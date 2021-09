Tramway de Gatineau: des engagements clairs réclamés

Un engagement clair des chefs de partis fédéraux est réclamé en faveur d'un financement du projet de tramway pour l'ouest de Gatineau.

La Coalition S'allier pour le tramway a demandé hier aux chefs d'étaler clairement leur position dans ce dossier.

Elle déplore l'incertitude entourant le projet, ayant préféré une annonce du gouvernement fédéral avant le déclenchement des élections.

La cheffe d'Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, a joint sa voix à la coalition, affirmant qu'il s'agit d'un projet essentiel.

« C’est un projet absolument essentiel dans nos efforts pour faire face aux changements climatiques, et c’est aussi une solution durable à la congestion routière et la qualité de vie dans l’ouest de la ville. Le projet est très avancé et détaillé, nous avons déjà confirmé l’appui et la participation financière du gouvernement du Québec. Maintenant, nous souhaitons obtenir des engagements clairs et concrets de la part des candidats à l’élection fédérale : est-ce que oui ou non vous vous engagez à financer le projet de tramway de Gatineau? »

- Maude Marquis-Bissonnette, cheffe d'Action Gatineau et candidate à la mairie de Gatineau