Tramway: la STO anticipe quelques critiques

La STO voit déjà venir la grogne envers son projet de tramway dans l'ouest de Gatineau et se prépare à y faire face.

Selon LeDroit, une firme spécialisée dans les démarches d'acceptabilité sociale a été embauchée afin d'aider la STO dans ses relations avec les citoyens.

Le transporteur anticipe des critiques notamment au sujet de la réduction du nombre de voies de circulation et de stationnement sur rue, au sujet du bruit et des vibrations provoquées par le tramway, et au sujet d'éventuelles expropriations.