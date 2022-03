Tramway: ultimatum du président de la STO au gouvernement Trudeau

Le président de la STO lance un ultimatum au gouvernement fédéral.

Jocelyn Blondin veut une réponse au sujet du financement du tramway dans l'ouest au plus tard en avril.

Il a de grandes attentes envers le prochain budget du gouvernement Trudeau.

« On s'attend à avoir une réponse claire. Plus on attend, plus la facture monte. Des dizaines de millions de dollars de plus chaque année. Ça nous prend une réponse claire sinon nous allons avoir à prendre des décisions. »

- Jocelyn Blondin, président de la STO