Transport actif: les travaux du pont William-Commanda lancés

L'ancien pont ferroviaire William-Commanda, autrefois appelé pont Prince-de-Galles, aura une nouvelle vie sous peu.

Les travaux de réhabilitation du pont, visant à en faire un sentier polyvalent, ont été officiellement lancés hier.

Son ouverture est prévue l'automne prochain.

Les marcheurs, les cyclistes ou les amateurs de ski de fond auront donc une nouvelle option pour traverser la rivière des Outaouais.

La facture de 22,6 millions de dollars sera partagée entre la Ville d'Ottawa et le gouvernement fédéral.

Le pont a été construit en 1880.

« Notre région possède l’un des meilleurs réseaux de sentiers urbains du monde, et ce projet permettra d’intégrer le pont Chef-William-Commanda à ce réseau. Lorsque le sentier polyvalent sera ouvert l’automne prochain, il deviendra certainement un couloir de transport actif populaire, reliant un réseau de sentiers et de transports en commun des deux côtés de la rivière, et offrant aux résidents des options de déplacement plus respectueuses de l’environnement. »

- Jim Watson, maire d'Ottawa