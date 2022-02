Transport scolaire annulé à Ottawa et dans l'Est ontarien

Selon Environnement Canada, les précipitations commenceront à tomber ce matin. Il s'accumulera entre 5 et 10 mm de verglas d'ici ce soir.

« De la pluie verglaçante éparse et du grésil sont possibles ce matin. Un épisode plus continu de pluie verglaçante, parfois mêlée de grésil, devrait commencer cet après-midi et persister jusqu'en soirée. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes. Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou conduisez dans les secteurs touchés. Adaptez votre conduite aux conditions routières changeantes. Il pourrait y avoir des pannes des services publics. »

- Environnement Canada