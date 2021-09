Travaux d'urgence sur le chantier de Bibliothèque et Archives Canad

La construction du futur complexe de Bibliothèque et Archives Canada, dans le secteur de Gatineau, demeure interrompue après qu'une déformation structurelle ait été observée la semaine dernière.

Des travaux d'urgence ont dû être réalisés dans les derniers jours, alors qu'un des coins de l'édifice s'est affaissé.

Des panneaux extérieurs ont été retirés afin de trouver la source du problème.

Jusqu'à nouvel ordre, seuls les travailleurs essentiels sont admis sur le chantier.

« Une déviation structurelle localisée a été signalée le 9 septembre, et le site est demeuré sécuritaire depuis. Les panneaux en question ont été retirés pour assurer la sécurité liés à la déviation. Ce retrait a été effectué sous la direction d'ingénieurs en structure et avec l'approbation de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST). Nous continuons à travailler avec les ingénieurs en structure pour enquêter sur la cause du problème et, pour l'instant, le site restera fermé à tout le personnel, sauf le personnel essentiel. »

- Bibliothèque et Archives Canada