Trois nouvelles candidates pour Action Gatineau

L'équipe Action Gatineau commence à prendre forme en vue des prochaines élections municipales.

Deux nouvelles femmes se sont portées candidates pour le parti, soit Bettyna Bélizaire dans le district du Plateau et Anik Des Marais dans le nouveau district Mitigomijokan.

« Je suis très heureuse et fière d’être candidate dans le district de Mitigomijokan. Je me lance en politique pour préserver la beauté du district et veiller à ce que les nouveaux développements soient respectueux de l’environnement, favorisent les transports actifs, soient conviviaux et regroupent des services et des commerces qui répondent aux besoins des citoyennes et citoyens. »

- Anik Des Marais, candidate pour Action Gatineau dans le district de Mitigomijokan